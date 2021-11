Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Lloris valide la gestion de Pochettino !

Publié le 11 novembre 2021 à 19h15 par T.M.

Au PSG, Mauricio Pochettino alterne donc entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma et pour le moment, ça fonctionne bien. Une politique d’ailleurs validée par Hugo Lloris.

Cet été, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Gianluigi Donnarumma, alors libre. Mais ayant déjà Keylor Navas, le club de la capitale est venu poser un problème à Mauricio Pochettino. Qui serait le gardien numéro 1 ? Jusqu’à présent, l’entraîneur du PSG a toujours refusé d’établir une hiérarchie claire entre Navas et Donnarumma, qui alternent dans les buts parisiens. Une gestion qui peut étonner, mais pour le moment, cela fonctionne puisque l’Italien et le Costaricien semblent se tirer chacun vers le haut.

« C’est plutôt bien géré par Mauricio »