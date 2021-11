Foot - PSG

PSG : Critiques, style… Les confidences de Lloris sur Mauricio Pochettino !

Publié le 11 novembre 2021 à 21h15 par T.M.

Malgré les victoires, le jeu du PSG ne convainc pas et c’est Mauricio Pochettino qui en fait les frais. Interrogé sur le sujet, Hugo Lloris s’est confié sur son ancien entraîneur à Tottenham.

Toujours premier de Ligue 1 et en course pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG obtient de bons résultats depuis le début de la saison. Pour autant, cela ne satisfait pas les observateurs. En effet, dans le jeu, le contenu des Parisiens laisse clairement à désirer et cette absence de style est clairement reproché à Mauricio Pochettino. Les critiques se font de plus en plus nombreuses à l’encontre de l’entraîneur du PSG, qui a d’ailleurs vu Hugo Lloris prendre sa défense à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien .

« Mauricio sera jugé uniquement par rapport aux titres et aux victoires »