PSG - Malaise : Cette énorme annonce sur le grand retour de Sergio Ramos !

Publié le 13 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter la situation de Sergio Ramos, Nicolas Anelka est convaincu que l’Espagnol sera rapidement un joueur crucial pour le PSG.

Arrivé libre en provenance du Real Madrid cet été, Sergio Ramos vit toutefois une année 2021 très compliquée. Déjà peu utilisé avec le club merengue , le défenseur espagnol souffre toujours de pépins physiques et n'a pas encore disputé la moindre minute sous le maillot du PSG. Une situation qui inquiète, bien qu'il ait repris l'entraînement collectif cette semaine. Et Nicolas Anelka est convaincu que Sergio Ramos va rapidement faire taire les critiques..

«Il mettra tout le monde d'accord quand il reviendra»