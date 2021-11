Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va voir filer près de 15M€ !

Publié le 15 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Bien décidé à vendre cet été, l'OM a surtout bouclé des prêts avec options d'achat pour ses indésirables. Mais la plupart d'entre eux risque de revenir.

Cet été, l'OM a réalisé une énorme recrutement bouclé avec l'arrivée de 11 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Pour compenser ces arrivées, Pablo Longoria a tenté de vendre afin de renflouer les caisses de l'OM. Toutefois, compte tenu du marché, le club phocéen a dû se contenter majoritairement de prêts avec option d'achat. C'est ainsi que Nemanja Radonjic (Benfica), Dario Benedetto (Elche) et Lucas Perrin (Strasbourg) sont prêtés jusqu'à la fin de la saison avec l'espoir pour l'OM de récupérer quelques millions d'euros en juin prochain.

Peu de chances que les options d'achat soient levées...