Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie lourde de sens sur l'avenir de Benedetto !

Publié le 14 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Prêté à Elche, Dario Benedetto fait plutôt bonne impression du côté du club espagnol bien qu'il ne soit pas titulaire indiscutable.

A l'image de Lucas Perrin, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic, Dario Benedetto a également quitté l'OM sous la forme d'un prêt pour rejoindre Elche. Utilisé avec parcimonie, l'attaquant argentin semble toutefois réaliser des débuts qui plaisent à Elche comme l'explique Monserrate Hernandez Marcos, journaliste qui suit Elche pour la radio Onda Cero et le quotidien sportif AS . De bon augure pour un transfert définitif.

Benedetto plaît à Elche