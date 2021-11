Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 1,5M€ est très mal engagée...

Publié le 14 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Prêté à Strasbourg cet été avec une option d'achat estimée à 1,5M€, Lucas Perrin convainc moyennement en Alsace ce qui laisse planer le doute quant au fait que son option d'achat soit levée.

Cet été, l'OM a tenté de dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs joueurs qui n'entraient plus dans les plans de Jorge Sampaoli. C'est le cas de Lucas Perrin. Formé à l'OM, le jeune défenseur a vu arriver Luan Peres et William Saliba, tandis que Leonardo Balerdi a été transféré définitivement. Par conséquent, Lucas Perrin a été prêté à Strasbourg avec une option d'achat à 1,5M€. Et il connaît des débuts mitigés.

Débuts mitigés pour Lucas Perrin