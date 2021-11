Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale s’éloigne pour Leonardo…

Publié le 14 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le collimateur du PSG ces dernières années, Toni Kroos a laissé entendre qu’il se voyait rester encore un bon moment du côté du Real Madrid…

C’est un fait, le PSG est toujours en quête de nouvelles stars pour garnir son effectif, et Leonardo semble plus que jamais en quête d’un nouveau milieu de terrain pour l’été prochain. Paul Pogba (Manchester United), Marcelo Brozovic (Inter Milan) ou encore Franck Kessié (Milan AC) sont souvent ciblés à cet effet, et depuis plusieurs années, le directeur sportif du PSG aurait également Toni Kroos (Real Madrid) dans le viseur. Mais l’international allemand a d’autres plans…

« J’espère pouvoir y jouer quelques années »