Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le gros aveu de Daniel Alves sur son retour au Barça !

Publié le 14 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

De retour au FC Barcelone, Daniel Alves reconnaît qu'il attend ce jour depuis son départ en 2016.

Cinq ans après son départ du FC Barcelone, Daniel Alves fait finalement son grand retour en Catalogne. L'international brésilien, qui était parti en 2016 pour rejoindre la Juventus avant de s'engager au PSG puis de signer à Sao Paulo, revient donc au Barça du haut de ses 38 ans où il évoluera sous les ordres de son ancien coéquipier, Xavi. Et Daniel Alves reconnaît qu'il souhaitait revenir depuis longtemps

Alves voulait revenir depuis longtemps