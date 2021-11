Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un plan bien ficelé pour cette priorité de Xavi !

Publié le 14 novembre 2021 à 10h00 par A.D.

Alors que Raheem Sterling serait évalué à environ 52M€ minimum, le Barça n'aurait pas les moyens de payer une telle somme. Ainsi, Joan Laporta compterait proposer un prêt avec obligation d'achat à Manchester City. Disposé à négocier le départ de Raheem Sterling, Pep Guardiola ne devrait pas pour autant faciliter la tâche du président catalan sur ce dossier.

Depuis le début de la saison, Raheem Sterling peine à obtenir les bonnes grâces de Pep Guardiola. Alors qu'il est soumis à une lourde concurrence en attaque, l'international anglais éprouve de grosses difficultés à enchainer les titularisations lors de cet exercice 2021-2022. Une situation qui pourrait provoquer son départ en 2022. En effet, Raheem Sterling serait prêt à quitter Manchester City et la Premier League pour jouer davantage dans un nouveau club. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait à l'affût pour le recruter dès le mois de janvier. Et pour obtenir gain de cause, Joan Laporta aurait déjà tout prévu.

Un prêt avec obligation d'achat pour Sterling ?