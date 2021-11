Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut déjà dépouiller l'effectif de Thomas Tuchel !

Publié le 13 novembre 2021 à 12h30 par La rédaction

À peine intronisé sur le banc du FC Barcelone, Xavi s'activerait déjà en coulisses afin de renforcer son effectif dès le prochain mercato hivernal. Le technicien espagnol pourrait avoir un faible pour l'Angleterre, puisque le Barça aurait jeté son dévolu sur Raheem Sterling. Pour autant, cette opération semblerait se compliquer pour les Catalans, qui pourraient alors se tourner vers Chelsea.

Le FC Barcelone veut se relancer après son mauvais début de saison. En Liga, le Barça est à une décevante 9e place avec seulement 17 points remportés en 12 journées de championnat. En Ligue des champions, la qualification est loin d'être acquise pour les Blaugrana , qui ne comptent que 6 points, soit juste 2 de plus que Benfica. Pour tenter de redresser la barre, Joan Laporta a donc décidé d'évincer Ronald Koeman afin de rapatrier sa légende Xavi. L'Espagnol s'est ainsi engagé jusqu'en 2024 avec le club culé. Alors qu'il vient à peine d'arriver à Barcelone, Xavi aurait déjà des idées en tête afin de renforcer son effectif dès le mois de janvier prochain.

Sterling est la priorité mais...

Ces derniers jours, le nom de Raheem Sterling a fortement été associé au FC Barcelone. L'Anglais ne joue plus beaucoup à Manchester City puisque Pep Guardiola s'appuie davantage sur Phil Foden et Jack Grealish. Selon Sport , l'ailier de 26 ans serait bien la priorité du Barça afin de renforcer le secteur offensif du club culé cet hiver. Toutefois, en raison de ses problèmes économiques, Joan Laporta ne pourrait enregistrer uniquement des arrivées sous la forme de prêt. Une éventualité que n'envisagerait pas les Citizens pour se séparer de Raheem Sterling, qui souhaiteraient un transfert sec pour leur joueur. Une opération qui serait impossible à réaliser pour le Barça. Par conséquent, Xavi pourrait laisser de côté Manchester pour se tourner vers Londres...

