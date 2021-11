Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle dans ce dossier chaud validé par Xavi !

Publié le 13 novembre 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que les négociations pour la prolongation de Sergi Roberto étaient tombées à l’eau il y a quelques semaines, celles-ci devraient très prochainement reprendre.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergi Roberto se dirige actuellement tout droit vers un départ libre du FC Barcelone à l’heure actuelle. Toutefois, cette situation aurait pu être évitée il y a quelques semaines dans la mesure où les pourparlers dans l’optique du renouvellement de son bail étaient bien avancés. Seulement voilà, ceux-ci ont capoté au dernier moment. Rien ne serait néanmoins rédhibitoire puisque Xavi aurait donné son accord pour une prolongation de Sergi Roberto selon les derniers échos parus dans la presse. Et désormais, le FC Barcelone devrait bientôt passer la seconde dans le dossier.

Les négociations devraient reprendre la semaine prochaine