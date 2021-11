Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau retournement de situation pour Boubacar Kamara ?

Publié le 14 novembre 2021 à 16h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara serait plus que jamais parti pour quitter l'OM librement et gratuitement. Alors que Franck Kessie pourrait être vendu dès le mois de janvier, le Milan AC devrait essayer de boucler l'arrivée du milieu de terrain français lors du prochain mercato.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus faire long feu à Marseille. En fin de contrat le 30 juin avec le club phocéen, le milieu de terrain français serait sur le point de partir librement et gratuitement. Alors qu'une prolongation ne serait pas d'actualité, Boubacar Kamara devrait faire ses valises à l'été 2022 pour rejoindre le Milan AC. A moins que...

Boubacar Kamara finalement vendu en janvier ?