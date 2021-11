Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi réclame un indésirable... du Real Madrid !

Publié le 14 novembre 2021 à 16h00 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de jeu de Carlo Ancelotti, Isco s'orienterait vers un départ du Real Madrid. Et le milieu de terrain, en fin de contrat en juin prochain, pourrait rebondir chez le rival, le FC Barcelone.

Tout juste arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi aurait un objectif clair en tête : faire revenir le club catalan sur le devant de la scène européenne. Pour se faire, les Blaugrana devront recruter sur le marché des transferts en dépit de leur situation économique compliquée. Le FC Barcelone ne devrait donc pas grandement investir sur le mercato, mais Xavi aurait tout de même quelques idées en tête. L’entraîneur du Barça pourrait d’ailleurs rendre un fier service au Real Madrid.

Xavi voudrait recruter Isco