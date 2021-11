Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel prépare un terrible coup à Ancelotti !

Publié le 14 novembre 2021 à 12h00 par A.D.

Le Real Madrid et Chelsea seraient en concurrence pour le recrutement d'Aurelien Tchouameni. Et alors qu'ils auraient fait du Français leur priorité, les Blues de Thomas Tuchel seraient actuellement en pole position sur ce dossier.

Très performant avec l'AS Monaco et l'équipe de France ces dernières semaines, Aurelien Tchouameni aurait alarmé le Real Madrid. Selon les informations de Marca , Carlo Ancelotti aurait été séduit par les performances de la pépite de 21 ans. Ainsi, le coach du Real Madrid penserait à le recruter en 2022. Avant de se jeter sur Aurelien Tchouameni, Carlo Ancelotti serait actuellement en pleine prise de renseignements pour être certain que le milieu de terrain français est l'homme qu'il faut à son effectif. Toutefois, la Maison-Blanche pourrait voir Chelsea lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier.

Chelsea en pole position pour Aurelien Tchouameni ?