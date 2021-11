Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace en vue pour le Qatar avec Zidane ?

Publié le 14 novembre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG pourrait rapidement passer à l’action pour enrôler Zinedine Zidane en cas de départ de Mauricio Pochettino, Manchester United voudrait doubler le club de la capitale.

Auteur d’un début de saison décevant dans le jeu malgré des résultats globalement positifs, Mauricio Pochettino voit sa place au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain être menacée. Comme révélé par le10sport.com, la question d’un éventuel licenciement du technicien argentin arrivé en janvier dernier n’est plus taboue, et l’état-major parisien commence déjà à rêver d’une arrivée de Zinedine Zidane sur son banc afin de le remplacer, lui qui pourrait être ouvert à cette idée là. Seulement voilà, le PSG ne semble pas être le seul à rêver du technicien français…

Manchester United compte sur Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane