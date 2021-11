Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manœuvres sont lancées en coulisses pour Pogba !

Publié le 14 novembre 2021 à 8h45 par D.M.

Manchester United espérerait toujours prolonger le contrat de Paul Pogba et continuerait de négocier avec l'entourage du joueur.

Mais où évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Pour l’heure, la réponse demeure un mystère. Comme l’indique 90min ce samedi, le milieu de terrain de Manchester United n’aurait encore pris aucune décision au sujet de son avenir. Courtisé par le PSG, la Juventus et le Real Madrid, Paul Pogba n’écarterait aucune piste et notamment une prolongation au sein du club anglais. « Le contrat de Pogba expire l'année prochaine. Nous allons parler à Manchester United et nous verrons » avait lâché son agent, Mino Raiola, lors d’un entretien à la Rai e n septembre dernier.

Manchester United ne baisse pas les bras