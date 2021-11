Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prend les choses en main dans ce dossier XXL !

Publié le 14 novembre 2021 à 0h45 par A.C.

Mino Raiola devrait bientôt évoquer l’avenir de Matthijs de Ligt avec la Juventus, alors que des clubs comme le PSG ou le FC Barcelone semblent à l’affût.

Arrivé à Turin avec l’étiquette de futur meilleur défenseur au monde, Matthijs de Ligt n’a pas encore totalement satisfait. Le Néerlandais est certes devenu un titulaire en puissance à la Juventus, mais sa régularité déçoit encore, avec notamment de nombreuses erreurs de placement ou de concentration. Cela a coïncidé aussi avec les résultats catastrophiques de la Juve et Mino Raiola a effrayé tout le monde récemment, en expliquant que son protégé pourrait bien plier bagages. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, qui le courtisaient déjà à l’époque où il était le capitaine de l’Ajax Amsterdam, seraient prêt à sauter sur l’occasion.

Rendez-vous fixé entre Raiola et la Juve