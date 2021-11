Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… Une révolution en préparation au Qatar ?

Publié le 13 novembre 2021 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 13 novembre 2021 à 20h36

À Paris, le départ de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou après les dernières prestations du PSG. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude, dont celle menant à Zinedine Zidane. De son côté, l’Argentin se pencherait déjà sur l’après-PSG, signe que son avenir est incertain malgré son contrat courant jusqu’en juin 2023.

Nomme à la tête du PSG en janvier dernier suite au départ surprise de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino peine encore à faire l’unanimité dans la capitale. Pourtant, son équipe enchaîne les bons résultats malgré quelques contreperformances, mais le contenu n’est pas à la hauteur des attentes, surtout après le recrutement XXL réalisé par le PSG cet été, marqué notamment par la venue de Lionel Messi. Ainsi, alors que son bail court jusqu’en juin 2023, il est désormais fréquent d’entendre certains observateurs du club parisien réclamer le départ de l’Argentin. Un sujet qui fait également débat au sein même du PSG.

L’avenir de Pochettino fait débat au PSG avec Zidane en ligne de mire

Comme vous l’a révélé le10sport.com cette semaine, le départ de Mauricio Pochettino avant la fin de son bail en 2023 n’est plus exclu en interne. Les 10 points d’avance obtenu par le PSG en Ligue 1 et la probable qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ne permettent plus à Mauricio Pochettino d’être intouchable, puisque Leonardo se penche déjà sur ce dossier et a notamment activé deux pistes selon nos informations. Du côté de l’état-major qatari, un nom revient avec insistance, celui de Zinedine Zidane. L’ancien numéro 10 des Bleus est libre depuis son départ du Real Madrid et apparaît comme la cible rêvée des propriétaires comme annoncé par le10sport.com . Dernièrement, Foot Mercato expliquait que Zidane n’écartait plus la possibilité de rejoindre le PSG, et ce malgré son attachement pour la ville de Marseille et son intention de prendre à terme les rênes de l’équipe de France. De bon augure pour les Qataris qui pourraient obtenir une fenêtre de tir, d’autant que le Paris Saint-Germain dispose d’un allier de poids en la personne d’Alain Migliaccio. Le 10 Sport a révélé dès l’été 2020 l’existence de contact entre les décideurs du club de la capitale et l’agent historique de Zizou, une tendance confirmée par FM en octobre dernier. Alain Migliaccio est un farouche défenseur de la piste PSG et pourrait ainsi faire pencher la balance en faveur des Rouge et Bleu , une menace de taille pour Mauricio Pochettino.

Pochettino est ouvert à un retour en Premier League, Manchester United reste dans le coup