Mercato - PSG : Pochettino prépare déjà son départ du PSG !

Publié le 13 novembre 2021 à 18h15 par B.C. mis à jour le 13 novembre 2021 à 18h17

Alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino se pencherait déjà sur la suite et aurait une idée précise de sa prochaine destination.

Nommé à la tête du PSG en janvier dernier après le départ de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino se retrouve dans une situation pour le moins particulière. Malgré les résultats satisfaisants du PSG, l’Argentin ne parvient pas à faire l’unanimité dans l’opinion publique en raison du jeu déployé par son équipe. Des doutes qui existent également en interne comme vous l’a révélé le10sport.com, puisque Leonardo et l’état-major qatari explorent déjà des pistes en cas de départ de Pochettino, et notamment celle menant à Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid. Lié au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino n’aura donc pas le droit à l’erreur dans les prochaines semaines, un danger dont aurait conscience le principal concerné.

Pochettino vise un retour en Angleterre