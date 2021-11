Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone vient relancer la succession de Mbappé !

Publié le 14 novembre 2021 à 9h10 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé l'été prochain, Leonardo étudierait quelques pistes pour assurer la succession du Français. De ce fait, Karim Adeyemi serait sur les tablettes du PSG. Mais le FC Barcelone suivrait également le dossier de près.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a pris un gros risque en décidant de conserver Kylian Mbappé malgré le grand intérêt du Real Madrid. Étant dans sa dernière année de contrat, l’attaquant de 22 ans pourra partir libre en juin prochain et négocier avec qui il le souhaite d’ici le mois de janvier. Si du côté de la direction parisienne on a toujours l’espoir de trouver un accord avec Kylian Mbappé autour d’une prolongation en cours de saison, Leonardo ne voudrait pas être pris au dépourvu si l’international tricolore venait à quitter le club. De ce fait, le directeur sportif du PSG commencerait à se pencher sur la succession de Kylian Mbappé. Si la priorité reste Robert Lewandowski ou Erling Haaland comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, le Brésilien aurait placé d'autres noms à surveiller sur sa liste, dont celui de Karim Adeyemi. Attaquant prometteur du RB Salzbourg, l’Allemand a entamé la saison de la meilleure des manières (15 buts et 2 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues). Néanmoins, le PSG ne serait pas seul sur le dossier du joueur de 19 ans et un certain Joan Laporta pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo.

Le Barça a contacté l’entourage de Karim Adeyemi