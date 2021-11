Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Toutes les planètes sont alignées pour cette star de Guardiola !

Publié le 14 novembre 2021 à 9h00 par A.D.

De moins en moins utilisé à Manchester City, Raheem Sterling voudrait changer d'air pour emmagasiner du temps de jeu. Alerté par la situation de l'international anglais, le Barça serait en embuscade, prêt à s'offrir ses services dès le mois de janvier. Et alors que toutes les conditions seraient réunies pour recruter Raheem Sterling, Joan Laporta afficherait sa confiance en interne.

Depuis le début de la saison, Raheem Sterling vit des moments difficiles à Manchester City. En effet, l'attaquant anglais est loin d'être la priorité de Pep Guardiola aux avant-postes. Soumis à une lourde concurrence chez les Citizens , Raheem Sterling peine à emmagasiner du temps de jeu ces dernières semaines. Une situation qui l'aurait poussé à se poser des questions quant à son avenir à Manchester City. Et alors que Raheem Sterling serait prêt à changer d'air, le Barça se verrait bien le recruter dès le mois de janvier.

Laporta y croit dur comme fer pour Sterling