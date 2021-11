Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour cette star d’Ancelotti !

Publié le 14 novembre 2021 à 8h30 par B.C.

Alors que le contrat de Luka Modric arrive à son terme en juin prochain, le Real Madrid devrait laisser le Croate décider seul de son avenir.

Sacré Ballon d’Or en 2018, Luka Modric s’est imposé au fil des années comme un cadre du Real Madrid. Élément essentiel de Zinedine Zidane dans l’entrejeu, l’international croate reste un pion important aux yeux de Carlo Ancelotti, et ce malgré ses 36 ans. Pour autant, Luka Modric dispute peut-être sa dernière saison au Real Madrid puisque son contrat court jusqu’à la fin de la saison, et aucune négociation ne serait encore en cours pour une prolongation. Cependant, Luka Modric pourrait avoir l’opportunité de poursuivre sa carrière chez les Merengue .

Le Real Madrid laissera Modric décider