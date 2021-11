Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid laisse une dernière chance au PSG pour Mbappé !

Publié le 14 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le contrat de Kylian Mbappé expire en juin prochain au PSG, le Real Madrid compterait formuler une offre de transfert au club de la capitale lors du mercato hivernal. En vain ?

Au cours de la dernière intersaison, le Real Madrid a lancé une offensive dans l’ultime ligne droite de la fenêtre des transferts. Le but ? Inciter le PSG à céder Kylian Mbappé alors que son contrat courrait et court toujours jusqu’en juin prochain. Le Paris Saint-Germain a cependant refusé de lâcher son champion du monde, bien que le club n’avait pas l’assurance qu’il prolongerait son contrat. Et ce ne serait toujours pas le cas à ce jour. De quoi permettre au Real Madrid de préparer l’offre de la dernière chance pour le PSG.

Une dernière offre du Real Madrid cet hiver !