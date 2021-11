Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, le rideau tombe !

Publié le 14 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le nom de Mauricio Pochettino a été lié à Manchester United dernièrement, les Red Devils ne seraient plus une option pour l’entraîneur du PSG.

Ne faisant plus l’unanimité au PSG, Mauricio Pochettino pourrait être amené à quitter le club de la capitale dans les prochaines. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier, le sujet Pochettino est discuté en coulisse à Paris et à Doha. Sa succession le serait d’ailleurs tout autant avec notamment Zidane comme potentiel remplaçant. Et pour ce qui est de l’avenir de Pochettino en cas de départ du PSG, une porte prestigieuse semblerait se fermer les jours passant.

Manchester United, un rêve impossible pour Pochettino