Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe a aidé à boucler un dossier…

Publié le 14 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du PSG, Eric Junior Dina-Ebimbe y a finalement signé son premier contrat professionnel. Et il affiche son souhait de vouloir marcher sur les traces de Presnel Kimpembe.

Ce n’est un secret pour personne, le PSG version QSI a souvent du mal à retenir ses jeunes pépites, barrées par les grandes stars de l’équipe première et qui préfèrent donc aller chercher du temps de jeu dans d’autres écuries. Presnel Kimpembe est d’ailleurs l’un des uniques symboles de la réussite d’un des jeunes issus du centre de formation, et un jeune titi du PSG s’appuie sur son exemple pour justifier le fait d’avoir signé un nouveau contrat avec le club de la capitale plutôt que de s’exiler : Eric Junior Dina-Ebimbe (20 ans).

« Presnel est un exemple pour nous »