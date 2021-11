Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Pogba… Les grands rêves de Benzema !

Publié le 14 novembre 2021 à 5h30 par T.M.

Si Karim Benzema a la chance d’évoluer avec Kylian Mbappé et Paul Pogba en équipe de France, il aimerait les retrouver au Real Madrid.

Après avoir été encore très calme lors du dernier mercato estival, le Real Madrid pourrait bien dynamiter les futurs marchés des transferts. Cela pourrait notamment être le cas à l’été 2022 où la Casa Blanca pourrait frapper très fort. Et au moment d’évoquer les possibles recrues du Real Madrid, les regards se tournent bien évidemment vers Kylian Mbappé, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG. Mais il y a d’autres noms qui ressortent à l’instar d’Erling Braut Haaland ou encore Paul Pogba.

Un trio Benzema-Mbappé-Pogba ?

Avec Kylian Mbappé et Paul Pogba, le Real Madrid pourrait ainsi prendre un peu plus l’accent français. Et cela ne devrait pas déplaire à Karim Benzema, aujourd’hui chez les Merengue. En effet, selon les informations de Marca, KB9 voudrait jouer avec Mbappé, mais aussi avec Pogba au quotidien sous le maillot du Real Madrid. Si cette association a déjà été alignée en équipe de France, reste à savoir si elle le sera prochainement du côté de Madrid…