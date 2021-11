Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énigmatique message de cette piste d’Ancelotti sur son avenir !

Publié le 6 novembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid aurait des vues sur le profil d’Aurélien Tchouaméni dont la cote ne cesserait de grimper sur le marché des transferts, le milieu de terrain de l’AS Monaco a fait savoir qu’il ne comptait pas se laisser prendre au sujet des rumeurs.

Après Eduardo Camavinga (18 ans) qui a déposé ses valises à la Casa Blanca lors des ultimes heures du dernier mercato estival après que le Stade Rennais ait donné son accord pour le transfert de l’international français au président Florentino Pérez, le Real Madrid pourrait se laisser tenter par un nouveau talent de Ligue 1. Impressionnant à l’AS Monaco, ce qui lui a valu ses premières sélections en Équipe de France ces dernières semaines, Aurélien Tchouaméni (21 ans) figurerait dans les petits papiers du Real Madrid et de certains grands clubs européens comme la Juventus, Manchester United ou encore Chelsea. Néanmoins, le milieu de terrain de l’ASM a refusé de se laisser aller aux spéculations au sujet de son avenir, lui qui est pleinement engagé à Monaco où son contrat court jusqu’en juin 2024.

« Si je commence à penser que je vais partir… »