Mercato - PSG : Une décision à 1 milliard d'euros va plomber les plans du Qatar !

Publié le 6 novembre 2021 à 14h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé pourrait bien rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat, le PSG envisagerait de recruter Vinicius Jr pour prendre sa revanche sur Florentino Pérez. Néanmoins, les Merengue n'auraient pas l'intention de laisser filer leur joueur et devrait blinder le futur bail du Brésilien.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a tenté de s’attacher les services de Kylian Mbappé. Mais le PSG a refusé catégoriquement, conscient des risques du dossier au vu de la situation contractuelle de l’international tricolore. L’attaquant de 22 ans voit son engagement avec le club de la capitale arriver à son terme en juin prochain et pour le moment, toujours aucun accord n’a été trouvé autour d’une éventuelle prolongation. Si la situation en reste là, Kylian Mbappé quittera la formation parisienne libre de tout contrat, une aubaine le Real Madrid qui sera bien évidemment présente pour le récupérer. Si la star parisienne venait à rejoindre les Merengue l’été prochain, Leonardo pourrait envisager de prendre sa revanche en recrutant Vinicius Jr. Néanmoins, la Casa Blanca n’a absolument aucune intention de laisser filer son ailier.

Une clause libératoire colossale bientôt fixée dans le contrat de Vinicius Jr