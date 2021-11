Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement dans ce dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 14 novembre 2021 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie serait dans le collimateur du PSG. Alors que le milieu de terrain ivoirien devrait disputer la CAN, les Rossoneri penseraient à le vendre dès le mois de janvier.

Après avoir recruté Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ cet été, Leonardo voudrait en faire de même avec Franck Kessie en 2022. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, l'international ivoirien va quitter le club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, prêt à réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, le Milan AC pourrait précipiter le départ de Franck Kessie pour éviter un départ gratuit.

Un départ prématuré pour Franck Kessie à cause de la CAN ?