Mercato - Barcelone : Grande nouvelle confirmée pour le recrutement de Xavi ?

Publié le 15 novembre 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone a des vues sur André Onana, une piste validée par Xavi, l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam confirme le départ à venir du gardien camerounais qui arrive en fin de contrat.

André Onana et l’Ajax Amsterdam, c’est bientôt la fin ? Le gardien international camerounais de 25 ans, suspendu en février 2021 pour un an en raison de dopage, est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone où il avait d’ailleurs été formé avant de rallier l’Ajax en janvier 2015. Xavi, fraichement nommé sur le banc du club catalan, a décidé de maintenir en place José de la Fuente au poste d’entraîneur des gardiens, et ce dernier semble bien déterminé à rapatrier Onana à Barcelone. D’autant que ce dossier est une aubaine sur le plan financier…

Ten Hag confirme le départ libre d’Onana