Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone va tenter un très joli coup à Paris !

Publié le 15 novembre 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Xavi Simons semble bien parti pour quitter le club de la capitale libre à cette échéance. Et le FC Barcelone se penche plus que jamais sur le retour du jeune prodige néerlandais…

Retour à l’envoyeur dans le dossier Xavi Simons ? Le jeune milieu de terrain de 18 ans, qui avait été recruté gratuitement par le PSG à l’été 2019 en provenance du FC Barcelone, semble en instance de départ. L’idée d’une prolongation ne semble plus du tout d’actualité pour le Néerlandais, qui sera libre en juin prochain, et un vif intérêt du Barça à son égard a été annoncé ces dernières semaines. Et le PSG a tout à craindre dans ce dossier.

Barcelone veut frapper un gros coup avec Xavi Simons