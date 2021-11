Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse bataille attend Xavi pour cet attaquant de Tuchel !

Publié le 15 novembre 2021 à 1h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, le FC Barcelone penserait à recruter Hakim Ziyech au mois de janvier. Toutefois, le club catalan serait soumis à la concurrence du Milan AC et du Borussia Dortmund pour le pensionnaire de Chelsea.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a peu, Xavi pourrait voir Joan Laporta renforcer son effectif lors du prochain mercato. En effet, le président catalan souhaiterait faire les efforts nécessaires au mois de janvier pour que son nouvel entraineur puisse travailler dans les meilleures dispositions possibles. Dans cette optique, Joan Laporta aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui d'Hakim Ziyech (Chelsea). Toutefois, le Barça ne serait pas seul sur ce dossier.

Hakim Ziyech serait suivi par le Borussia Dortmund et le Milan AC ?