Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme coup de froid pour Laporta dans ce dossier brûlant !

Publié le 14 novembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Mécontent de sa situation à Manchester City, Raheem Sterling souhaiterait rejoindre le FC Barcelone dès janvier prochain. Mais le FC Barcelone est bloqué et rencontre le plus grand mal à trouver la bonne formule dans ce dossier.

Au FC Barcelone, la saison n’a pas débuté de la meilleure des manières. Dirigé par Ronald Koeman jusqu’au début du mois de novembre, le club catalan est distancé en championnat et ne présente pas son meilleur visage en Ligue des champions. Président de l’équipe blaugrana , Joan Laporta a donc tranché dans le vif et n’a pas hésité à limoger le technicien néerlandais. Pour remettre la machine en marche, le dirigeant a accordé sa confiance à Xavi, légende du FC Barcelone et qui occupait depuis le début de la saison le rôle d’entraîneur à Al-Sadd. Présenté à la presse le 8 novembre dernier, l’ancien milieu de terrain a détaillé son plan pour remettre le club à la place qu’il mérite, et a notamment évoqué le prochain mercato hivernal : « Nous allons étudier ça avec le club et nous déciderons. C’est tôt, mais nous allons travailler pour renforcer l’équipe, c’est toujours une opportunité ». Et à en croire la presse espagnole, la priorité est clairement identifiée puisque Xavi voudrait accueillir des renforts offensifs. Plusieurs joueurs ont été annoncé dans le viseur du FC Barcelone ces derniers jours comme Dani Olmo (RB Leipzig), Edinson Cavani (Manchester United) ou encore Raheem Sterling. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester City, l’international anglais figurait déjà dans le viseur de Joan Laporta lors du dernier mercato estival.

Le Barça avait tenté le coup Sterling l'été dernier

Ce dimanche, El Confidencial explique que le FC Barcelone avait tenté de recruter Raheem Sterling à la toute fin du mois d’août. Directeur exécutif du club catalan, Mateu Alemany se serait rendu en Angleterre afin de discuter de l’avenir de l’attaquant. Ce dernier ne fermait pas la porte à un départ en Espagne, mais Manchester City avait décidé de couper court, estimant que la proposition du FC Barcelone n’était pas à la hauteur. Sterling est donc finalement resté en Premier League et espérait devenir l’un des hommes forts de Pep Guardiola. Mais depuis le début de la saison, son temps de jeu est irrégulier. Sa situation s’est même dégradée ces dernières semaines puisque le joueur a été laissé sur le banc lors du dernier match de championnat face à Manchester United. Irrité, Sterling aurait exprimé son mécontentement à son entraîneur, qui n’aurait vraisemblablement, pas l’intention de revenir sur sa décision et de lui offrir ce qu’il réclame. L’attaquant espère de tout cœur trouver une porte de sortie à l’occasion du prochain mercato hivernal. D’autant que la piste Barça reste d’actualité.

Le Barça en grande difficulté