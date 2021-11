Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est passé à l'action pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 14 novembre 2021 à 15h10 par A.D.

Très en vue du côté de Chelsea, Hakim Ziyech aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. En effet, Joan Laporta et Xavi penseraient à recruter l'attaquant marocain dès le mois de janvier et mettraient déjà la pression pour obtenir gain de cause.

Alors que Xavi a re-posé ses valises au FC Barcelone, Joan Laporta serait prêt à frapper un grand coup sur le marché pour le satisfaire. En effet, le président du Barça aurait de nombreuses pistes en tête, et notamment du côté de Chelsea, pour renforcer l'effectif de son nouveau coach dès le mois de janvier. D'après les dernières indiscrétions de Sport , Joan Laporta en pincerait pour plusieurs joueurs de Thomas Tuchel qu'il voudrait récupérer en prêt, à savoir Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi. Et en ce qui concerne l'attaquant marocain, le patron catalan serait déterminé à obtenir gain de cause.

Le Barça met la pression pour Hakim Ziyech