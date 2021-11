Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prêt à rompre son contrat avec le PSG ?

Publié le 14 novembre 2021 à 11h45 par T.M.

Ayant à peine quitté le FC Barcelone, Lionel Messi est déjà annoncé de retour. Et cela pourrait bien intervenir très rapidement pour le joueur du PSG. Explications.

Cet été, Lionel Messi était tombé d’accord avec Joan Laporta pour prolonger au FC Barcelone. Toutefois, les finances catastrophiques du Barça auront eu raison de cela. Pour des raisons économiques, le club catalan n’a pas pu conserver l’Argentin, qui s’est alors retrouvé libre. Une opportunité saisie par le PSG et Leonardo a sauté sur l’occasion pour recruter Messi. La Pulga a ainsi signé un contrat jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option. Pour autant, Lionel Messi pourrait ne pas rester jusque là au Parc des Princes.

Un départ après le Mondial 2022 ?