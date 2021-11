Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Mbappé… Quel joueur faut-il vendre en priorité cet hiver ?

14 novembre 2021

Alors que le mercato hivernal approche, le PSG pourrait chercher à se séparer de plusieurs éléments. Mais selon vous, quel joueur faut-il vendre en priorité ?

L’été dernier, il était annoncé que le PSG chercherait à se séparer de nombreux joueurs afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Finalement, seul Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen, tandis qu’Alphonse Areola, Marcin Bulka, Arnaud Kamimuendo ou encore Pablo Sarabia ont filé en prêt. Dans le sens inverse, le PSG s’est montré très actif en accueillant Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Nuno Mendes. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour le mercato hivernal à venir, mais Leonardo devrait une nouvelle fois chercher à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino.

Icardi, Paredes, Mbappé… Quel joueur faut-il vendre ?

En effet, plusieurs joueurs peinent à obtenir du temps de jeu et devraient être poussés vers la sortie cet hiver, à l’instar de Sergio Rico, Layvin Kurzawa ou encore Rafinha. À priori, d’autres protégés de Mauricio Pochettino ne seront pas conservés non plus si le PSG venait à recevoir une offre satisfaisante, c’est notamment le cas de Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Colin Dagba, Leandro Paredes, Danilo Pereira, ou encore Mauro Icardi. L’attaquant argentin déçoit depuis plusieurs mois et a défrayé la chronique récemment avec ses problèmes conjugaux. Enfin, quid de Kylian Mbappé ? Le champion du monde tricolore est actuellement dans sa dernière année de contrat et n’envisage pas de prolonger son bail. D’après la presse espagnole, le Real Madrid pourrait tenter sa chance dès janvier pour obtenir les services de sa grande priorité, de quoi permettre au PSG de récupérer une indemnité de transfert, bien que ce départ serait préjudiciable sur le plan sportif.



