Mercato - PSG : Un scénario catastrophe à prévoir pour cette cible à 0€ de Leonardo ?

Publié le 14 novembre 2021 à 15h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait alarmé le PSG, qui souhaiterait boucler un tout nouveau coup à 0€. Alors que l'Ivoirien devrait disputer la CAN cet hiver, les Rossoneri penseraient à le vendre au moins de janvier si la bonne offre arrive. Et en cas de départ cet hiver, la destination la plus probable de Franck Kessie serait la Premier League.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie se rapprocherait dangereusement d'un départ libre et gratuit. Dans cette optique, les Rossoneri auraient une nouvelle idée en tête pour éviter un départ à 0€. D'après Il Corriere dello Sport , Paolo Maldini envisagerait de vendre Franck Kessie au mois de janvier parce qu'il devrait jouer la CAN (9 janvier - 6 février) avec la Cote d'Ivoire. Et en cas de départ cet hiver, le milieu de terrain du Milan AC aurait de fortes chances de rejoindre la Premier League.

Direction la Premier League en janvier pour Franck Kessie ?