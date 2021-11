Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour ce premier échec de Xavi !

Publié le 14 novembre 2021 à 14h00 par La rédaction

À peine de retour au FC Barcelone, Xavi aurait déjà quelques pistes en tête pour renforcer son effectif. Le technicien espagnol serait intéressé par André Onana, en fin de contrat avec l'Ajax Amsterdam en juin prochain. Néanmoins, le gardien camerounais s'orienterait de plus en plus vers une autre destination.

Tout juste arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi s’est montré assez clair. L’ancien milieu de terrain veut redresser la barre et redonner au Barça sa gloire d’antan. Et cela devra passer par le marché des transferts, même si le club catalan ne devrait pas énormément investir compte tenu de sa situation économique. De ce fait, la direction catalane commencerait à pister quelques noms et celui d’André Onana serait sur ses tablettes. Le gardien de 25 ans, ancien des équipes de jeunes du FC Barcelone, est en fin de contrat avec l’Ajax Amsterdam en juin prochain. Néanmoins, la première piste de Xavi aurait les idées claires pour son avenir. Récemment, la presse italienne a révélé l’existence d’un contrat de quatre ans avec un salaire de 3M€ annuels de l'Inter pour André Onana, d’autant plus que le club italien aurait fait part de sa volonté de recruter le Camerounais en tant que numéro un auprès de Samir Handanovic, actuel gardien titulaire du champion d’Italie.

L’Inter est serein dans le dossier André Onana