Mercato - Barcelone : Le premier échec de Xavi se confirme !

Publié le 12 novembre 2021 à 23h00 par A.C.

Le mercato n’a pas encore commencé, mais Xavi pourrait connaitre son premier échec au FC Barcelone.

A peine arrivé, Xavi s’est montré clair : il va y avoir des gros changements au FC Barcelone. L’ancien milieu veut trouver la bonne recette pour relancer son club de cœur et cela passera forcément par le marché des transferts, même si le Barça ne devrait pas beaucoup investir. La presse catalane a ainsi donné les premiers noms sur la short-list de Xavi et il y aurait notamment André Onana, en fin de contrat avec l’Ajax Amsterdam et ancien des équipes jeunes du Barça.

L'Inter a prévenu Handanovic pour Onana