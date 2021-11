Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étrange sortie de Busquets sur le retour de Xavi...

Publié le 14 novembre 2021 à 7h00 par A.C.

Sergio Busquets est revenu sur la nomination de Xavi au poste d’entraineur du FC Barcelone.

C’est une situation particulière que vont vivre certains joueurs du FC Barcelone, le 20 novembre prochain. Xavi assistera en effet à son premier match officiel en tant que coach du Barça, avec le derby face à l’Espanyol en Liga... et dirigera plusieurs joueurs avec lesquels il a joué ! C’est notamment le cas de Sergio Busquets, qui avec Xavi et Andrés Iniesta a formé l’un des trios iconiques de l’histoire récente du FC Barcelone. Un trio qui a d’ailleurs duré près de sept années, avant que Xavi ne s’envole vers le Qatar et termine sa carrière de joueur à Al Sadd.

« Je sais comment il voit le football, mais je ne sais pas comment il est en tant qu'entraîneur »