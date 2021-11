Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a de quoi s'inquiéter pour sa grande priorité hivernale !

Publié le 14 novembre 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors que Raheem Sterling est en difficulté à Manchester City, Joan Laporta serait prêt à le relancer dès le mois de janvier. Et alors que toutes les conditions seraient réunies pour boucler l'affaire, le président du Barça se montrerait optimiste en interne. Pour faire plier Pep Guardiola et la direction des Citizens, Joan Laporta prévoirait de négocier un prêt avec obligation d'achat. Toutefois, le nouveau patron du Barça pourrait voir Liverpool lui passer devant sur ce dossier.

Depuis le début de la saison, Raheem Sterling est à la peine à Manchester City. Alors que Jack Grealish a rejoint les Citizens cet été, l'ancien de Liverpool peine à emmagasiner du temps de jeu. Une situation qui pourrait provoquer le départ de Raheem Sterling en 2022. En effet, l'attaquant anglais se poserait de plus en plus de questions quant à son avenir. Et sachant qu'il n'arrive pas à obtenir les bonnes grâces de Pep Guardiola, Raheem Sterling verrait d'un bon oeil l'idée de quitter Manchester City et la Premier League pour se lancer un tout nouveau défi à l'étranger, mais surtout rejouer régulièrement. Conscient de la situation, le Barça serait en embuscade, prêt à recruter Raheem Sterling dès le mois de janvier.

Guardiola ne va pas faciliter la tâche du Barça pour Sterling

Selon les informations de Mundo Deportivo , Joan Laporta voudrait s'offrir les services de Raheem Sterling dès le mois de janvier. D'ailleurs, le président du FC Barcelone serait déjà très confiant sur ce dossier. Grâce à l'intérêt de Xavi pour Raheem Sterling, la volonté du joueur de quitter Manchester City, aux bonnes relations entre le Barça et les Citizens et à ses contacts avec Pep Guardiola, Joan Laporta serait très optimiste quant à ses chances de boucler l'affaire lors du prochain mercato hivernal. Et l'échec de Mateu Alemany, qui aurait fait le déplacement en Angleterre cet été pour tenter de recruter Raheem Sterling, n'y changerait rien. Reste à savoir comment Joan Laporta compte faire plier Pep Guardiola. Comme l'a annoncé Metro Sport dernièrement, le coach de Manchester City souhaiterait encaisser un chèque compris entre 52M€ et 58M€ pour Raheem Sterling. Une somme que le FC Barcelone ne serait pas disposé à lâcher. Ainsi, pour convaincre les Citizens , le club emmené par Xavi envisagerait de proposer un prêt avec obligation d'achat. Et malgré les relations étroites entre le Barça et Manchester City et le fait qu'il serait prêt à laisser filer Raheem Sterling, Pep Guardiola ne devrait pas pour autant faciliter la tâche de Joan Laporta sur ce dossier.

Liverpool prêt à faire une offre pour rapatrier Raheem Sterling ?