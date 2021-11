Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse catalane lâche une bombe sur l'avenir de Neymar !

Publié le 14 novembre 2021 à 19h45 par D.M.

A en croire la presse catalane, Nasser Al-Khelaïfi serait déçu de la première partie de saison réalisée par Neymar et envisagerait de le vendre lors du prochain mercato estival.

Arrivé en 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar avait pour mission d’amener le PSG vers les sommets de l’Europe. Après des débuts compliqués, le joueur brésilien est parvenu à s’acclimater à la vie parisienne. A tel point, que l’attaquant a prolongé en mai dernier son contrat avec le PSG jusqu’en 2025. Mais depuis le début de la saison, Neymar n’échappe pas aux critiques. En surpoids après son retour de vacances, le joueur avait besoin de temps avant de retrouver sa forme optimale. Mais depuis le match de Ligue des champions face au RB Leipzig le 3 novembre dernier, l’international auriverde semble peu à peu retrouve son niveau. Mais à en croire la presse catalane, Neymar aurait perdu la confiance de ses dirigeants.

La presse catalane annonce le départ prochain de Neymar