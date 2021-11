Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce lourde de sens d’une piste estivale de Leonardo !

Publié le 14 novembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo pour l’été prochain selon la presse espagnole, Jules Koundé serait prêt à évoluer aux côtés de Raphaël Varane à Manchester United comme il l’a fait savoir.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG serait prêt à s’attacher les services de Jules Koundé et d’ainsi compromettre les plans du Real Madrid avec l’international français. C’est du moins ce que Ok Diario a dernièrement confié. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à un simple bras de fer entre le PSG et le Real Madrid. En effet, la direction sportive emmenée par Leonardo semblerait être susceptible d’également devoir se frotter à Manchester United. Désireux de recruter le défenseur central du FC Séville afin de l’aligner en charnière centrale avec Raphaël Varane, Manchester United partirait avec un possible avantage.

Koundé estime que jouer avec Varane à Manchester United serait « cool »