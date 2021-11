Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déclarerait la guerre au Real Madrid !

Publié le 10 novembre 2021 à 7h45 par Th.B.

En marge du prochain mercato estival, le PSG aimerait recruter français si l’on en croit la presse ibérique. Et les dirigeants parisiens seraient bien emballés par l’idée de contrecarrer les plans du Real Madrid. Explications.

À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel le PSG est parvenu à mettre la main sur six recrues, Leonardo pourrait une nouvelle fois se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts. En effet, alors que le Real Madrid serait très bien placé pour accueillir Kylian Mbappé libre de tout contrat, pour qui le club merengue pourrait même s’entendre dès le mercato estival selon Ok Diario, le PSG préparerait la suite des opérations.

Mendy, Pogba, Koundé… Le PSG veut plomber les plans du Real Madrid !