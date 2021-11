Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille avec le Barça attend Leonardo pour l'après-Mbappé !

Publié le 14 novembre 2021 à 18h45 par La rédaction

Pour palier le possible départ de Kylian Mbappé en juin 2022, le PSG se serait penché sur le jeune Karim Adeyemi, étincelant avec le RB Salzbourg. Pour autant, le joueur de 19 ans pourrait être séduit par le FC Barcelone.

Les grandes manœuvres de l'été 2022 auraient déjà débuté en coulisses. En effet, le contrat de Kylian Mbappé expire à l'issue de la saison et obligerait le PSG à se préparer à un possible départ libre du Français. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au mois d'août dernier, Robert Lewandowski et Erling Haaland figurent en haut de la liste de Leonardo pour remplacer comme il se doit Kylian Mbappé en cas de départ en juin prochain. Néanmoins, face à la complexité de ces deux dossiers, le PSG multiplierait les pistes offensives. Ainsi, le crack du RB Salzbourg Karim Adeyemi serait également sur les tablettes du club de la capitale, mais aussi sur celles du FC Barcelone...

Adeyemi se verrait bien au Barça