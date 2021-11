Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a de quoi s'inquiéter pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 14 novembre 2021 à 10h10 par La rédaction

Kylian Mbappé pouvant partir libre à la fin de son contrat en juin prochain, le PSG commencerait à se pencher sur sa succession. De ce fait, Karim Adeyemi serait sur les tablettes du club de la capitale. Mais l'Allemand, lui, ne serait pas contre rejoindre un autre de ses prétendants.

L’été dernier, le PSG a accepté de prendre un gros risque en décidant de conserver Kylian Mbappé. Désormais dans sa dernière année de contrat, l’international tricolore sera libre de négocier avec qui il veut à partir du mois de janvier et partir en juin prochain sans qu’aucun club ne verse d’indemnisation de transfert au PSG. Si la direction parisienne aurait toujours l’espoir de voir l’international tricolore signer un nouvel engagement avec le club de la capitale en cours de saison, elle ne voudrait pas non plus être prise au dépourvu si Kylian Mbappé venait à réellement quitter les Rouge-et-Bleu . Si Erling Haaland et Robert Lewandowski restent les priorités du PSG en cas de départ de l’attaquant de 22 ans comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, Leonardo surveillerait d’autres joueurs, comme Karim Adeyemi. L’Allemand de 19 ans réalise un excellent début de saison avec le RB Salzbourg (15 buts et 2 passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues). Néanmoins, le PSG ne serait pas seul sur le dossier de l’attaquant polyvalent de 19 ans. Ce dernier aurait d’ailleurs une petite préférence pour son avenir.

Karim Adeyemi ne serait pas contre rejoindre le FC Barcelone