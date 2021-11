Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid adopte une nouvelle stratégie pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 novembre 2021 à 8h15 par T.M.

Ces derniers temps, cela a été la guerre entre le PSG et le Real Madrid à propos de Kylian Mbappé. Un conflit que la Casa Blanca a souhaité désarmer.

Cet été, le Real Madrid était visiblement prêt à faire de grosses folies pour s’offrir Kylian Mbappé, à qui il ne restait plus qu’un an de contrat avec le PSG. Néanmoins, les efforts de Florentino Pérez n’ont pas été suffisants pour faire céder Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, qui ont conservé leur joyau. Pour autant, l’avenir de Mbappé est toujours au centre des discussions puisqu’il pourrait partir libre à la fin de la saison. Une aubaine pour le Real Madrid, qui avancerait ses pions en coulisse. Mais cela n’a du goût de Leonardo, qui n’a pas hésité à tacler les Merengue récemment.

Le Real Madrid appelle au calme !