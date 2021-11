Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ de taille d’ores et déjà acté par Florentino Pérez !

Publié le 14 novembre 2021 à 7h30 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Isco ne devrait pas être conservé l’été prochain. À en croire la presse espagnole, le départ du milieu espagnol pourrait même intervenir en janvier.

Joueur important du Real Madrid ces dernières années, Isco a perdu de sa superbe au fil des saisons, au point d’apparaître aujourd’hui comme un indésirable chez les Merengue . L’international espagnol n’a disputé que six bouts de match cette saison et se dirige donc vers un départ, alors que son contrat court jusqu’à la fin de la saison. En effet, ni le Real Madrid ni Isco n’envisageraient de poursuivre l’aventure selon la presse espagnole. Le départ du joueur de 29 ans pourrait même intervenir plus tôt que prévu.

Le départ d’Isco est assuré