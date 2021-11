Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour à la case départ pour Longoria avec ce flop de l’ère McCourt ?

Publié le 14 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato hivernal, Pablo Longoria pourrait témoigner du retour de prêt de Kevin Strootman en raison de la volonté de Cagliari de rompre l’opération convenue avec l’OM l’été dernier.

N’entrant absolument pas dans les plans de l’OM qui l’a prêté au Genoa lors du dernier exercice et qui en a fait de même cette saison avec Cagliari, Kevin Strootman serait susceptible de retrouver l’Orange Vélodrome dès le mercato hivernal. La cause ? Le pensionnaire de Serie A ne serait pas satisfait du rendement de Strootman et chercherait un moyen de rompre le prêt convenu avec l’OM à la dernière intersaison. Le club phocéen prendrait d’ailleurs en charge jusqu’à 70% du salaire de Kevin Strootman. Et ce flop de l’ère Frank McCourt pourrait venir chambouler les plans du président Pablo Longoria.

Cagliara veut «mettre fin au prêt» de Strootman