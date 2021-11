Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça pointe son nez dans la succession de Mbappé, mais...

Publié le 14 novembre 2021 à 19h30 par La rédaction

Avec le contrat de Kylian Mbappé qui expire à la fin de la saison, le PSG se préparerait déjà à la succession du Français. Leonardo ciblerait ainsi plusieurs attaquants dont Karim Adeyemi, pépite du RB Salzbourg. Pour autant, l'Allemand de 19 ans aurait également tapé dans l'œil du FC Barcelone.

L'été 2022 s'annonce déjà bouillant pour le PSG. Kylian Mbappé est dans la dernière année de son contrat et ne semblerait toujours pas être enclin à renouveler son bail avec Paris. À l'issue de la saison, le Français pourrait donc quitter librement le PSG, sans que le club francilien ne reçoive la moindre indemnité de transfert. Toutefois, comme révélé par le10sport.com, Leonardo se prépare déjà à cette possibilité en coulisses, puisque le dirigeant parisien a fait de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland ses priorités pour palier l'éventuel départ de Kylian Mbappé. Les deux stars de Bundesliga ne seraient pas les seuls buteurs à être dans le viseur du PSG. En effet, Leonardo ciblerait également Karim Adeyemi, grand espoir du RB Salzbourg. Pour attirer l'Allemand, Paris devra batailler avec un rival bien connu sur le marché du transfert, à savoir le FC Barcelone...

Le Barça a initié les contacts pour Adeyemi

À seulement 19 ans, Karim Adeyemi impressionne sous le maillot du RB Salzbourg cette saison. En 22 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant a marqué 15 buts, dont 3 en Ligue des champions. De quoi susciter un fort intérêt du FC Barcelone car, selon Sport , le Barça aurait déjà rencontré Thomas Salomon, l'agent de Karim Adeyemi. Une entrevue qui pourrait avoir son importance dans le futur du jeune crack, puisque l'Allemand ne fermerait pas la porte au club culé et envisagerait de poursuivre sa carrière avec les Blaugrana . Toutefois, rien ne serait encore perdu pour le PSG dans le dossier Adeyemi...

Une opération impossible à réaliser pour Barcelone ?